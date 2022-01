Aton it, crescita del 15% per business intelligence cybersercurity e sviluppo software

27 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 27 gen. (Labitalia) - Il piano industriale di Aton it stima una crescita di circa il 10%-15% annua dovuta alla pluralità di competenze acquisite e progetti realizzati in ambito business intelligence, cybersercurity, sviluppo software, data analytics, ricerca e sviluppo, segmento strategico, quest'ultimo, che è trasversale su tutte le attività dell'azienda. Al fianco di progetti sviluppati nei settori food, agrifood, turismo, salute, editoria, cultura – molti dei quali svolti in collaborazione con il mondo accademico - continua l'impegno di Aton it in ricerca sperimentale, innovazione industriale e risorse selezionate, che vengono valorizzate e canalizzate in house, in funzione dei nuovi progetti in corso.

In 5 anni, formati e inseriti nel mondo del lavoro 80 sviluppatori. “Poniamo particolare attenzione - spiega Fulvio Duse coo di Aton it - alle attività formative e alle esperienze curriculari valide per l'inserimento di giovani nel mercato del lavoro. Convinti dell'importanza e della centralità di una Formazione qualificata nel percorso di crescita professionale, offriamo ai giovani coinvolti nelle attività di training percorsi formativi mirati all'acquisizione di competenze sui temi della cybersecurity e dello sviluppo di applicazioni web-based. Negli ultimi 5 abbiamo formato 80 giovani in ambito sviluppo software, molti dei quali impegnati nella nostra software factory, nella quale sviluppiamo applicazioni innovative, nel segno della trasformazione digitale”.

La divisione software factory di Aton iT è interamente dedicata alla progettazione di architetture software e sistemi informativi complessi, che consentono di specializzare e personalizzare i servizi di consulenza e assistenza, garantendo standard qualitativi e livelli di innovazione elevati. Rispetto allo sviluppo software tradizionale, la Software Factory di Aton it offre ai propri clienti un laboratorio di soluzioni alternative e proiettate al futuro. Nel corso del meeting è stato presentato il nuovo portale istituzionale da cui emerge la vision di Aton it che guarda al futuro sperimentando nel presente, per rispondere alle esigenze di una realtà fluida, con un approccio integrato.