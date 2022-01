Quirinale: Pd attende ma giornata gira a vuoto, dem 'c.destra è nel pallone'** (2)

27 gennaio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Poi una girandola di nomi impazzita. Finiscono nel frullatore personalità come Elisabetta Belloni e Sabino Cassese. Nomi ovviamente 'plausibili' per i dem in quanto rispettano i criteri di cui Letta parla da tempo. Ma nomi mai avanzati in un confronto, chiesto ormai dai due giorni dal centrosinistra, che non si è concretizzato. E poi arriva l'indiscrezione -smentita dalla Lega- su Giampaolo Massolo e quindi in serata ricompare Frattini. Caustico Renzi che descrivono come molto alterato: "C'è chi ha scambiato l'elezione del presidente della Repubblica per le audizioni di X Factor".

"L'unica soluzione - è il mantra che si ripete al Nazareno - è che si arrivi a un nome super partes che possa raccogliere il consenso della maggioranza e anche oltre". Dice la capogruppo Simona Malpezzi: "Si sta aspettando che tutti capiscano che questa maggioranza deve scegliere il presidente insieme". E le soluzioni possibili - da Mario Draghi al Mattarella bis - restano quello di partenza.

Oggi i voti per Mattarella sono arrivati a ben 166. In un'aula lasciata quasi all'autogestione dai 5 Stelle che indicano bianca ma anche libertà di coscienza. E il centrodestra che addirittura sceglie di non partecipare al voto. "Hanno paura di quello che possono fare i loro nel segreto dell'urne. Un segnale di debolezza pazzesco.", commentano i parlamentari dem in Transatlantico. "Tre votazioni con la scheda bianca, oggi astensione. Questo -dice Renzi- doveva essere l'esame di maturità del centrodestra e loro si sono giustificati...". Vista la situazione di totale stallo, c'è chi scommette che servirà anche l'intera giornata di domani per le trattative. Sempre che nelle prossime ore, a sorpresa, non arrivi quella proposta che tutto il giorno si è aspettata capace di sbloccare la situazione.