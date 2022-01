27 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo deciso obtorto collo noi di Fdi di astenerci per non far diventare Casellati un candidato di parte e quindi per offrire a tutti la possibilità di valutare un nome alto profilo. No a timbri, ma nome proposto anche da noi. Casellati è di alto profilo, non ce ne sono altri". Così il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato.