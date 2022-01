Titoli Stato: collocati Btp short term e indicizzati per 4,75 mld

26 gennaio 2022 a

Roma, 26 gen. -(Adnkronos) - Rendimenti in rialzo nell'asta di Btp short term a 2 anni (scadenza novembre 2023) con cui il Tesoro ha collocato titoli per 3,75 miliardi: a fronte di una domanda da 5,3 miliardi (rapporto copertura 1,41), il rendimento medio è salito di 13 punti rispetto alla precedente asta, toccando -0,13%. Collocati anche Btp indicizzati a 5 anni per 590,59 milioni di euro (domanda per 1,25 miliardi e randimento a -1,18%) e Btp indicizzati a 30 anni per 409,410 milioni con rendimento allo 0,04% a fronte di una richiesta per 873 milioni.