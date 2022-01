Tennis: Pennetta, 'sconfitta Sinner fa parte del processo di crescita, il futuro è suo'

26 gennaio 2022 a

Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - "La sconfitta di oggi contro Stefanos Tsitsipas fa parte del processo di crescita di Jannik. Perdere contro un campione come il greco è normale. Ha tre anni più del nostro giocatore e molta più esperienza avendo già giocato una finale Slam. Jannik non esce assolutamente ridimensionato, il futuro è suo". Flavia Pennetta commenta così all'Adnkronos la sconfitta di Jannik Sinner per 6-3, 6-4, 6-2 contro Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale dell'Australian Open.

"Sinner ha tutti i colpi per arrivare a battere Tsitsipas e vincere un titolo dello Slam -assicura la campionessa dello Us Open 2015-. Deve solo irrobustirsi fisicamente e acquisire esperienza. Non dimentichiamoci che ha vent'anni, sarà sicuramente arrabbiato per il ko ma deve essere soddisfatto del suo torneo e continuare a lavorare sodo come sta facendo che i risultati arriveranno di conseguenza".