Tennis: Australian Open, Bolelli e Fognini ko ai quarti di finale in doppio

Melbourne, 26 gen. - (Adnkronos) - Termina nei quarti di finale l'avventura di Simone Bolelli e Fabio Fognini nel torneo di doppio agli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana.

Il 36enne di Budrio, numero 25 del ranking di specialità e il 34enne di Arma di Taggia, numero 93 Atp in doppio, nella notte italiana sono stati sconfitti per 6-3, 6-2, in un'ora e un quarto di partita, dalla formazione composta dallo statunitense Rajeev Ram e dal britannico Joe Salisbury, seconde teste di serie del torneo, campioni nel 2020 ed ancora finalisti nella passata edizione.

Partita a senso unico nonostante una buona partenza degli azzurri che nel quinto game, con Salisbury al servizio, avevano centrato per primi il break (3-2). Immediata la reazione degli avversari che si sono aggiudicati i quattro game successivi. Nella seconda frazione equilibrio fino al 2 pari poi altri quattro giochi consecutivi firmati da Ram/Salisbury.