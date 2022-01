26 gennaio 2022 a

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Sarebbero 115 i voti raccolti da Guido Crosetto, indicato da Fratelli d'Italia come candidato di bandiera, nella terza votazione per il Capo dello Stato, in base ai dati provvisori dello spoglio, quasi il doppio rispetto ai 63 grandi elettori del partito di Giorgia Meloni.