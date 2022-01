Milano: cerca di partire da Linate con green pass falso, denunciato

26 gennaio 2022 a

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Ha cercato di partire dall'aeroporto di Linate, a Milano, su un volo diretto in Spagna con un green pass di un'altra persona. Ma è stato fermato e denunciato dalla polizia per sostituzione di persona. L'uomo, un 28enne cittadino italiano residente a Bergamo, si è presentato ai controlli dello scalo milanese con un certificato verde indicante un nome diverso da quello della carta d'imbarco. Una volta scoperto, il 28enne ha cercato di fuggire, ma è stato bloccato da una pattuglia di agenti dell'ufficio di polizia di frontiera.

Negli uffici della polizia l'uomo ha ammesso di non avere un regolare green pass, in quanto fermamente contrario, e di averne acquistato uno, intestato a terzi, nel mercato illegale di Internet. Nel corso degli accertamenti il ragazzo è stato anche trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana nascosta nella tasca del bagaglio ed è stato multato.