Industrial Flow Solutions™, fornitore globale di soluzioni per la gestione dei fluidi, annuncia l'acquisizione di Dreno Pompe, progettista e produttore di applicazioni per le acque reflue

26 gennaio 2022 a

a

a

NEW HAVEN, Connecticut, 26 gennaio 2022 /PRNewswire/- - Il fornitore globale di soluzioni per la gestione dei fluidi Industrial Flow Solutions, con sede a New Haven, Connecticut, Stati Uniti, ha annunciato oggi l'accordo per l'acquisizione di Dreno Pompe, progettista e produttore italiano di pompe elettriche sommergibili di alta qualità per applicazioni nel settore delle acque reflue, con sede a Monselice, provincia di Padova, nell'Italia nordorientale. Questa notizia fa seguito all'acquisizione di Clearwater Controls, con sede in Scozia, nell'ottobre 2021, e all'ulteriore espansione della crescente presenza europea di Industrial Flow Solutions.

Sin dalla sua fondazione nel 1990, Dreno ha fornito un portafoglio completo di pompe e accessori per applicazioni residenziali, civili, industriali ed edili, offrendo soluzioni versatili e di ampia portata per la casa, nonché per gli ambienti più esigenti. Dreno è un leader del settore, riconosciuto per le sue linee di prodotti Compatta e GRIX, per il fabbisogno di acque reflue domestiche e residenziali. L'azienda ha recentemente ampliato la sua offerta con la linea Kappa una serie di pompe da costruzione per materiali abrasivi creati con componenti di alta qualità per garantire un'eccellente resistenza all'usura nel tempo.

Emiliano Conforto e Fabiana Conforto rimarranno nei propri ruoli di dirigenti rispettivamente in qualità di Leader operativo e Leader commerciale e amministrativo. Il nome di Dreno sarà invariato e il suo impianto di produzione rimarrà nella Regione del Veneto in Italia.

Rispettate in tutta Europa, le capacità consolidate di Dreno consentono a Industrial Flow Solutions di continuare a espandere la propria impronta operativa e la linea di prodotti di soluzioni per la risoluzione dei problemi di pompaggio e la gestione dei fluidi per settori che includono acque reflue municipali, lavorazione alimentare, medicina, farmaceutico, minerario e altri. L'acquisizione posiziona entrambe le società per la crescita in Europa, America del Nord e America del Sud.

"Prevediamo una partnership lunga e complementare tra Industrial Flow Solutions e Dreno Pompe e siamo entusiasti di collaborare con un marchio così stimato", ha dichiarato John Wilson, Presidente di Industrial Flow Solutions. "Condividiamo l'impegno di fornire soluzioni per acque reflue affidabili e di alta qualità attraverso un servizio clienti eccezionale", ha aggiunto.

"Collaborare con Industrial Flow Solutions è una grande opportunità per Dreno Pompe. Siamo a favore dell'alta qualità tra i produttori in Europa, e anche loro hanno un impegno simile nei confronti della qualità, dei prodotti di precisione e di un servizio clienti superiore", ha dichiarato Emiliano Conforto, Leader operativo di Dreno Pompe. "Siamo ansiosi di far crescere la clientela al di fuori dell'Europa, sotto la guida di John Wilson", ha aggiunto.

I consulenti sell-side di Translink Gerardo Dal Piva e Alberto Furlan hanno commentato la loro collaborazione con la famiglia Conforto.

"Lavorare con la famiglia Conforto è stato un vero piacere. Questa transazione è una testimonianza della qualità del lavoro che hanno realizzato negli ultimi tre decenni", ha commentato Dal Piva.

"La rilevanza del progetto e la condivisione della stessa cultura sono stati un fattore di fondamentale importanza nella selezione dell'acquirente giusto; siamo fermamente convinti che May River saprà amministrare in maniera ineccepibile il capitale di Dreno negli anni a venire", ha aggiunto Furlan.

Mauro Battistella e il suo team di CMS Law sono stati consulenti legali di Industrial Flow Solutions.

Informazioni su Industrial Flow Solutions Industrial Flow Solutions è specializzata nella progettazione, produzione, vendita e assistenza di soluzioni di pompaggio e gestione dei fluidi per ambienti duri e difficili. Con sistemi diretti di pompa in linea OverWatch™ , prodotti BJM Pumps® , pompe e comandi Stancor® e Clearwater Controls, l'azienda offre un portafoglio completo di pompe in linea sommergibili e dirette e comandi ideali per applicazioni di acque reflue industriali, commerciali e municipali. Industrial Flow Solutions, con sede a New Haven, Connecticut, è una società del portafoglio di May River Capital, una società di private equity con sede a Chicago, incentrata su società in crescita industriale di fascia medio-bassa. Per maggiori informazioni, visitare il sito https://flowsolutions.com.

Informazioni su Dreno Pompe Fondata nel 1990, Dreno Pompe progetta e produce pompe e mixer sommergibili e accessori necessari per l'installazione. La vasta gamma di pompe di Dreno Pompe viene utilizzata in applicazioni residenziali, municipali e industriali, comprese l'edilizia e le costruzioni navali. Per ulteriori informazioni, visitare drenopompe.it

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1726827/Industrial_Flow_Solutions_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1726828/dreno_logo1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1726829/Dreno_Product_Image_Brochure_Cover.jpg