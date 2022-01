Cremona: coppia trovata morta in appartamento a Crema

26 gennaio 2022 a

a

a

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Un uomo di 66 anni e una donna di 65 sono stati trovati morti nel loro appartamento a Crema, in provincia di Cremona. Il decesso, sulle cui cause indagano i carabinieri, dovrebbe risalire ad alcuni giorni fa, visto l'avanzato stato di decomposizione dei corpi. Non vedendoli da tempo, i vicini hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del fuoco, che hanno forzato una porta per entrare nell'appartamento. Secondo quanto riporta la stampa locale, l'uomo era invalido e costretto su una sedia a rotelle. I militari non escludono alcuna ipotesi sulla morte dei due conviventi.