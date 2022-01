26 gennaio 2022 a

Catania, 26 gen. (AdnKronos) - Ha maltrattato e minacciato moglie in strada a Paternò, in provincia di Catania e la Gdf lo ha arrestato. Si tratta di un uomo di 44 anni. In passato, peraltro, l'uomo si sarebbe già reso protagonista di analoghi episodi di violenza domestica. Circostanza che avrebbero indotto la donna ad allontanarsi per qualche tempo dal catanese con la figlioletta di pochi mesi.