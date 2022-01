Basket: Nba, i Clippers rimontano 35 punti e battono Washington 116-115

26 gennaio 2022 a

Washington, 26 gen. -(Adnkronos) - Incredibile vittoria in rimonta dei Los Angeles Clippers (24-25) che superano in trasferta per 116-115 Washington (23-25). Gli Wizards vanno avanti di 35 lunghezze nel primo tempo ma vengono rimontati e battuti nel quarto periodo. Merito soprattutto di Luke Kennard, autore di 7 punti negli ultimi 9 secondi di partita: prima una tripla per il -3 e poi il gioco da quattro punti per il sorpasso a 1"9 dalla fine, intervallati da un'infrazione di cinque secondi dei padroni di casa. Si tratta della seconda rimonta più ampia in Nba dal 1996-97 (solo i Jazz nel 1996 fecero di meglio rimontandone 36 ai Denver Nuggets) nonché la terza da oltre 20 punti di svantaggio dei Clippers nel solo mese di gennaio, avendone già ripresi 24 ai Nuggets e ai Sixers. A fine gara sono 25 i punti di Kennard e 29 per Amir Coffey (massimo in carriera), eroi di una serata davvero incredibile tanto per loro quanto per Washington a cui non bastano i 23 punti di Bradley Beal.