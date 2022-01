26 gennaio 2022 a

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Cambia la tattica di Fratelli d'Italia nel terzo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica. I senatori infatti hanno risposto alla seconda chiama, anche se la decisione è quella di non votare scheda bianca come deciso dal centrodestra. Il nome indicato potrebbe essere quello di Guido Crosetto.