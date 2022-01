Fed: Powell, 'impossibile prevedere percorso rialzo tassi'**

26 gennaio 2022 a

Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - "Non è possibile prevedere quale sarà l'andamento adeguato della nostra politica sui tassi, non abbiamo preso alcuna decisione in proposito, ci guideranno i dati". Lo spiega il presidente della Federal Reserve Jerome Powell in conferenza stampa aggiungendo la volontà di "comunicare il più chiaramente possibile, in modo trasparente" le prossime scelte. Rispetto al precedente percorso di rialzo dei tassi nel 2015, osserva, "l'economia è in una condizione molto diversa, più forte, il mercato del lavoro è più solido ma anche l'inflazione è molto più alta di allora, e queste differenze avranno un peso". Powell ha sottolineato come oggi , con questo forte mercato del lavoro "possiamo rialzare i tassi senza rischiare di danneggiarlo in maniera grave".