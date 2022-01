25 gennaio 2022 a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Avanti con fiducia". Cosi' Sofia Goggia in una storia su Instagram. L'azzurra, che si è infortunata domenica a Cortina, è già al lavoro per recuperare della distorsione al ginocchio sinistro con lesione parziale del legamento crociato e micro frattura del perone, per partecipare ai Giochi Invernali di Pechino 2022.