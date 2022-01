Quirinale: Renzi, ‘spero due voti al giorno, c'è urgenza per problemi paese'

25 gennaio 2022 a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Spero che la presidenza decida per far votare due volte al giorno. Serve un'accelerazione. C'è una crisi pensantissima in Ucraina, la crisi economica su energia e gas, regole assurde per i ragazzi di materne ed elementare a scuola per la dad, almeno il Parlamento abbia la consapevolezza di quello che si sta giocando. Il mio è un appello a fare presto, e fare bene". Così Matteo Renzi parlando con i cronisti alla Camera.