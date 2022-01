25 gennaio 2022 a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Sono preoccupato per la situazione tra Ucraina e Russia e dobbiamo difendere l'Ucraina. Abbiamo bisogno di un profilo 'atlantico'. Chi sarà Presidente della Repubblica dovrà trasmettere il senso di unità, come Mattarella, il centrodestra non proponga nomi divisivi". Così Enrico Letta su twitter rilanciando l'intervista a Cnbc.