Pianoforte Holding: Cimmino, 'puntiamo a chiudere 2022 a 340 mln'

Milano, 25 gen. (Adnkronos) - Il gruppo Pianoforte Holding punta a chiudere il 2022 con un fatturato pari a 340 milioni di euro. “Il mercato è pronto a rispondere - spiega all'Adnkronos Gianluigi Cimmino, amministratore delegato di Yamamay e Carpisa, entrambe controllate da Pianoforte Holding -. Nel 2022 dovremmo tornare a crescere anche rispetto al 2019 e puntiamo a chiudere l'anno a 340 milioni di euro”.

Pianoforte Holding, che conta 2.500 dipendenti nel mondo, ha perso “oltre 100 milioni di euro” nel 2020 ma ora è tornata a premere l'acceleratore sullo sviluppo retail, con un piano di oltre 100 aperture tra nuovi negozi e il recupero di attività chiuse durante la pandemia, che andranno ad affiancarsi ai 450 di Carpisa e ai 600 Yamamay già in attività. “Il secondo semestre del 2021 siamo tornati ai livelli pre pandemici - evidenzia Cimmino -. Il 2022 prevedeva il proseguimento di questa crescita brillante ma guardando a come è partito gennaio tutto al momento è rallentato. Io però sono molto ottimista del fatto che siamo alla fine della pandemia, vedo la luce in fondo al tunnel e sono convinto che variante Omicron rappresenti la fine della pandemia”.

Il settore che cresce di più e sul quale intende puntare Mr Yamamay è quello dell'uomo: "Abbiamo un programma importante di sviluppo con un'insegna dedicata, Yamamay Man - afferma -. Ci sta dando tante soddisfazioni e gran parte della crescita nel prossimo biennio la vedremo in questo settore".