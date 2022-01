Olimpiadi: Moioli a Goggia, 'sei in grado di compere miracolo, ti aspettiamo in Cina'

25 gennaio 2022 a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Cara Sofia, è inutile dire quanto mi dispiaccia per quello che ti è successo. La caduta, il dolore e la difficile rinuncia a quel ruolo che era TUO. Nella mia mente è come se tu mi stessi consegnando la bandiera, e ti prometto che onorerò questo compito, per te e per tutti gli italiani". Questo il messaggio di Michela Moioli, nuova portabandiera azzurra ai Giochi di Pechino 2022 su Instagram, rivolto a Sofia Goggia, infortunatasi domenica a Cortina. "Se c'è una persona in grado di compiere un miracolo e rientrare al cancelletto di partenza dopo una brutta caduta, quella sei tu. Perché l'hai già fatto e lo puoi rifare. Ti aspettiamo in Cina!", conclude la snowboarder italiana.