NEC Laboratories Europe raggiunge un importante traguardo nello sviluppo delle superfici intelligenti per la connettività wireless 5G e 6G

HEIDELBERG, Germania, 25 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- NEC Laboratories Europe raggiunge un importante traguardo nel progresso delle comunicazioni wireless sviluppando il primo prototipo operativo di una superficie intelligente completamente passiva. Ciò apre la strada alla produzione di superficie radio intelligenti e all'introduzione di servizi cellulari 5G a bassa latenza, con nuove possibilità di controllo dei segnali wireless in spazi aperti.

La propagazione di segnali wireless in ambienti aperti di grandi dimensioni è solitamente instabile: l'intensità limitata del segnale e gli ostacoli influenzano la portata del segnale stesso e interferiscono con la connettività del dispositivo. Ciò può influenzare il funzionamento delle applicazioni esistenti e rallentare l'implementazione dei servizi 5G ad alta velocità e costituisce un limite anche per la progettazione dell'architettura futura 6G.

Le superfici intelligenti, note anche come Reconfigurable Intelligent Surfaces (RIS), sono matrici di materiale elettronico programmabile che, inducendo un cambiamento di ampiezza o fase al segnale incidente, controllano e amplificano i segnali wireless in un determinata zona. Possono essere facilmente fissate alla maggior parte delle superfici pre-esistenti, come quelle di edifici, e focalizzare segnali wireless in aree specifiche: ciò consente di configurare servizi diversificati e limitati ad ambienti di comunicazione wireless ben definiti.

Vincenzo Sciancalepore, Principal Research Scientist di NEC, ha dichiarato: "Le superfici intelligenti sono incredibilmente versatili e ideali per creare reti pubbliche e private in grandi spazi aperti come stazioni ferroviarie, aree per lo shopping e fabbriche connesse. Ciò apre nuove opportunità di business ai fornitori di servizi per implementare servizi 5G a bassa latenza. In seguito alla loro realizzazione, la semplicità di questi dispositivi accelererà la pianificazione dell'architettura 6G".

Le superfici intelligenti NEC migliorano l'attuale tecnologia RIS poiché sono completamente passive e senza componenti a radiofrequenza attiva, il che ne riduce il consumo energetico complessivo e la quantità di circuiti elettronici da stampare. Ciò comporta costi di produzione inferiori e un minor impatto ambientale. Xavier Costa, responsabile del gruppo di ricerca 6G di NEC Laboratories Europe, ha dichiarato: "Le superfici intelligenti possono essere progettate per aderire a qualsiasi cosa e orientare e amplificare i segnali wireless in spazi aperti, ma finora il loro costo di produzione ha impedito che ne venisse seriamente preso in considerazione l'utilizzo. Con questa soluzione abbiamo ora un piano d'azione realistico per la rapida commercializzazione, che rappresenta una vera pietra miliare per le comunicazioni wireless".

I prototipi esistenti di superfici intelligenti di terze parti presentano notevoli inconvenienti, come la latenza di riconfigurazione, la complessità dei circuiti e l'elevato consumo energetico. Al contrario, le superfici intelligenti di NEC semplificano notevolmente la complessità progettativa e realizzativa delle RIS, aumentando al contempo la velocità di riconfigurazione del dispositivo. Sciancalepore ha dichiarato: "Una velocità di riconfigurazione più elevata consentirà a una superficie intelligente di collegarsi direttamente all'architettura di rete esistente rispettando lo standard O-RAN, in cui un controllore intelligente RAN (RIC) può scambiare informazioni quasi in tempo reale direttamente con il dispositivo e modificarne la configurazione".

Una volta commercializzate, le superfici intelligenti saranno integrate nelle reti wireless esistenti, riducendo considerevolmente i costi di investimento iniziale e operativi (CAPEX e OPEX) -per gli operatori di telecomunicazioni locali. Inoltre, la tecnologia consentirà una maggiore precisione dei sistemi di geolocalizzazione in ambienti interni, garantirà una maggiore protezione dai campi elettromagnetici nelle aree pubbliche e contribuirà a fornire servizi potenziati e personalizzati per gli utenti finali.

