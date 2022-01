Milano: furti da 500mila euro in case centro, tre arrestati

25 gennaio 2022 a

Milano, 25 gen. (Adnkronos) - Tre uomini, due cittadini italiani e un romeno, sono stati arrestati dalla polizia perché ritenuti responsabili di sei furti in abitazione, di cui uno tentato, commessi tra settembre 2020 e febbraio 2021 nel centro storico milanese. Il valore del denaro in contante, gioielli, pietre e orologi rubati si aggira sui 500mila euro. I furti contestati ai tre uomini sono stati commessi in via Chiaravalle, in via Passione, due in via Mellerio, in via privata Maria Teresa e in via Brisa.

Le indagini erano iniziate dopo il primo furto commesso in via Chiaravalle. I tre sarebbero entrati negli appartamenti utilizzando quattro volte su sei le chiavi stesse delle abitazioni, trafugate in precedenza. In due casi, invece, l'accesso negli appartamenti è avvenuto grazie forzando la porta o le finestre.