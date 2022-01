Fmi: taglia stime crescita globale 2022 a +4,4%, ripresa più debole

25 gennaio 2022 a

Roma, 25 gen. - (Adnkronos) - "L'economia globale entra nel 2022 in una posizione più debole del previsto" per via delle restrizioni alla mobilità imposte dalla variante Omicron eper la crescita dell'inflazione "più alta e duratura di quanto stimato" a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle strozzature nell'offerta". Lo certifica il Fondo Monetario Internazionale nell'aggiornamento del World Economic Outlook in cui si tagliano di 0,5 rispetto a quanto previsto a ottobre scorso le stime sulla crescita globale, che dovrebbe scendere dal 5,9% del 2021 al 4,4% nell'anno in corso.

Per il 2023 invece la stima di crescita è rialzata di 0,2 punti al 3,8% ma è - si precisa - una previsione "subordinata" al miglioramento della situazione sanitaria nella maggior parte dei paesi entro la fine del 2022 , "ipotizzando che i tassi di vaccinazione migliorino in tutto il mondo e che le terapie diventino più efficaci".