Calcio: Vezzali a Gravina, 'condivido preoccupazioni, serve confronto allargato'

25 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - La sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali ha risposto alla lettera del presidente della Figc, Gabriele Gravina in cui si chiedeva di individuare le misure di ristoro per il sistema calcio. La Vezzali ha sottolineato di condividere, "pienamente le preoccupazioni" riportate nella lettera di Gravina, dicendo di essere "convinta della necessità, non più rinviabile, di un confronto allargato" in modo che vengano affrontate in modo strutturale e completo, tutte le criticità e le difficoltà del mondo dello sport che la stessa Vezzali aveva già individuato nelle linee programmatiche.

La Vezzali si adopererà per "aprire un tavolo che sia allargato a tutte le componenti di governo e tecniche". Secondo la sottosegretaria allo sport "il Governo deve confrontarsi con tutte le componenti interessate per attuare una riforma strutturale di tutto il comparto sportivo". "Gli interventi finora sostenuti dal Governo", spiega la Vezzali "hanno prodotto ossigeno per tutto il settore" ricordando la sospensione dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022, dei termini dei versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali in scadenza. Infine, conclude la Vezzali c'è la necessità di "remare dalla stessa parte" e "scrivere un'altra storica pagina del mondo dello sport".