Calcio: Martial lascia il Manchester United e va in prestito al Siviglia

Roma, 25 gen. - (Adnkronos) - Ripartirà dalla Spagna la carriera di Anthony Martial. L'attaccante francese di proprietà del Manchester United giocherà gli ultimi cinque mesi di stagione in prestito al Siviglia. Secondo quanto riporta Espn, infatti, i red devils hanno accettato la proposta del club andaluso, privandosi del giocatore in prestito fino al termine della stagione. Fondamentale per il buon esito dell'affare è stata la decisione dell'attaccante francese di ridursi l'ingaggio che sarà tutto a carico del Siviglia: Martial, che guadagna 15 milioni di euro netti a stagione, andrà a percepire un ingaggio più basso in questa seconda parte di stagione.