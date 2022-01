Calcio: giudice sportivo respinge ricorso Udinese, confermato il ko per 6-2 contro l'Atalanta

25 gennaio 2022 a

a

a

Milano, 25 gen. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A ha respinto il ricorso dell'Udinese e ha confermato la vittoria per 6-2 dell'Atalanta alla Dacia Arena dello scorso 9 gennaio. I bianconeri friulani erano scesi in campo in una situazione di estrema emergenza a causa dei numerosi casi Covid in squadra: per questo l'Udinese aveva presentato un ricorso contro la regolarità dell'incontro, ma il Giudice Sportivo ha dato riscontro negativo al reclamo e confermato il successo della squadra orobica.