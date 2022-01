Australian Open, Berrettini in semifinale: sfida con Nadal

25 gennaio 2022 a

a

a

Melbourne, 25 gen. -(Adnkronos) - Matteo Berrettini vola in semifinale all'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 25enne romano, numero 7 del mondo e del seeding, sconfigge il 35enne francese Gael Monfils, numero 20 del ranking Atp e 17 del tabellone, con il punteggio di 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2 dopo tre ore e 49 minuti.

Berrettini affronterà in semifinale il 35enne spagnolo Rafael Nadal, numero 5 del mondo e sesta testa di serie. L'iberico ha sconfitto il canadese Denis Shapovalov per 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3. Venerdì andrà in scena la rivincita della semifinale agli US Open del 2019, vinta dallo spagnolo in 3 set e unico precedente tra i due.

"E' stata un'altra grandissima battaglia, ed anche stavolta ce l'ho fatta. Nel terzo set pensavo di avere la partita in mano e poi mi sono ritrovato al quinto.... A quel punto ho dato davvero tutto quello che avevo, ho colpito più forte che potevo, ho chiesto al mio corpo uno sforzo supplementare. E sono felicissimo", dice Berrettini alla fine dell'incontro con Monfils.

"Ripeto al terzo set non ho sfruttato un paio di palle-break ed avete visto quello che è successo: il tennis è così -aggiunge-. Anche a New York nel 2019 superai Gael e poi incontrai Rafa. Stavolta pure lui ha giocato cinque set e dovrà riposarsi, ma di certo ha molta più esperienza di me. Cosa farò domani? Starò in camera a riposare e guarderò Tsitsipas-Sinner: sono molto amico di Stefanos ma naturalmente farò il tifo per Jannik".