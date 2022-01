Quirinale: Letta, 'al c.destra dico, non provate a dividere il Paese con nome divisivo'**

25 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 25 gen (Adnkronos) - Un accordo con Salvini e il centrodestra? "Lo spero, è necessario, senza un accordo il presidente non può essere eletto". Lo ha detto Enrico Letta a Cnbc.

"Per questo dico, non fatelo. Non provate a dividere il Paese proponendo una candidatura divisiva. E' importante trovare un uomo o una donna come Mattarella, molto inclusivo, capace di unificare il Paese. Questo è il nostro approccio", ha sottolineato il leader del Pd.