Quirinale: Di Battista, 'altro che nonno servizio istituzioni, da Draghi nonnismo istituzionale'**

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Altro che nonno al servizio delle istituzioni, quello di Draghi è nonnismo istituzionale". Così Alessandro Di Battista, all'Adnkronos, dopo il giro di contatti del premier con i leader di partito. "Tutti dall'interno - prosegue l'ex M5S - raccontano di un Draghi che, dopo essersi autocandidato come Presidente della Repubblica, fa campagna elettorale telefonando ai vari leader, lasciando intendere di essere pronto alle dimissioni in caso di Presidente della Repubblica non gradito. Non si erano mai viste scene del genere, altro che nonno al servizio delle istituzioni, sembra nonnismo istituzionale. Oltretutto, se non si ritira, sarà lui il massimo responsabile dell'instabilità dei mercati".