Quirinale: Conte a caccia soluzioni, crepe M5S su Draghi al Colle e tentazione opposizione** (2)

(Adnkronos) - E nel frattempo l'ex premier è a cerca di una soluzione: il confronto nel fronte progressista va avanti per trovare un nome che metta d'accordo tutti. E che, per il leader pentastellato, deve essere diverso da quello di Draghi, condizione sine qua non per continuare a ragionare insieme. In Transatlantico si rincorrono voci di un M5S pronto a convergere con il centrodestra sul nome della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, perché la carta coperta del centrodestra sarebbe questa.

Per tutto il pomeriggio alla Camera circolano i rumors di un forte scouting di Matteo Salvini per scovare voti dei singoli parlamentari M5S nella partita del Quirinale. Diversi eletti 5 Stelle raccontano all'Adnkronos di essere stati 'sondati' da esponenti della Lega, i quali in queste ore avrebbero intensificato i contatti con i peones del Movimento. Del resto lo stesso Salvini, oggi, avrebbe esortato i suoi a darsi da fare nelle pubbliche relazioni con gli esponenti degli altri partiti, a tutto campo. "Vorrebbero spaccarci internamente e isolarci dal Pd, sarebbe una follia", dice un pentastellato.

Il fronte progressista, intanto, nella riunione tra i leader rinuncia alla terna di nomi da presentare per evitare il 'muro contro muro' col centrodestra. Ma ragiona su nomi di peso, quello dell'ex ministra Paola Severino potrebbe essere quello giusto. Cresce però anche il nome di Sergio Mattarella nelle file pentastellate. Alla fine del secondo scrutinio il Capo dello Stato uscente ha ottenuto 39 preferenze (ieri erano 16). "Molti di quei voti sono nostri", ragiona con l'Adnkronos, a taccuini chiusi, un senatore del M5S, arrivando addirittura a quantificare in una trentina i voti grillini per Mattarella: "E domani", aggiunge la stessa fonte, "saranno certamente di più".

(di Ileana Sciarra e Antonio Atte)