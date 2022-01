24 gennaio 2022 a

a

a

Melbourne, 24 gen. (Adnkronos) - Il greco Stefanos Tsitsipas si qualifica per i quarti di finale degli Australian Open. Il numero 4 del mondo si è imposto con fatica in cinque set sullo statunitense Taylor Fritz, numero 20, con il punteggio di 4-6, 6-4, 4-6, 6-3, 6-4 in quasi tre ore e mezza di gioco. Ai quarti Tsitsipas affronterà l'azzurro Jannik Sinner per un posto in semifinale.