Sci: Goggia, 'se questo è il piano di Dio per me non posso che accettarlo'

Roma, 24 gen. - (Adnkronos) - "Se questo è il piano che Dio ha per me, altro non posso fare che spalancare le braccia, accoglierlo e accettarlo. Grazie a tutti". Così su Instagram Sofia Goggia all'indomani dell'infortunio patito nel superG di Cortina dove ha riportato la lesione parziale del crociato del ginocchio destro, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. Un infortunio che mette a rischio la sua presenza ai Giochi di Pechino al via il 4 febbraio.