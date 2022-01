Sanità: Regione Lombardia, 10 mln per nuovo sistema gestione digitale (2)

24 gennaio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - "L'architettura principale del nuovo sistema - ha sottolinea Moratti - prevede tre aree di intervento. Un sistema per la gestione digitale del territorio finalizzato alla gestione informatizzata dei processi sociosanitari e la digitalizzazione di dati e documenti. Una piattaforma regionale di telemedicina per l'attuazione delle diverse tipologie di processi e servizi. Infine, un sistema per la raccolta e la valorizzazione dei dati distribuiti da condividere e utilizzare in tempo reale negli ambiti sociosanitari, ospedalieri e territoriali".

La pandemia, ha concluso la vicepresidente della Regione Lombardia, "ci ha insegnato quanto sia fondamentale poter contare su un sistema all'avanguardia anche in ambito digitale. Con la predisposizione di questa nuova piattaforma, quindi, sarà ulteriormente potenziato un sistema che è già considerato tra i migliori di tutta Europa".

Entro nove mesi dall'avvio dell'iter, la piattaforma dovrà essere completata e disponibile per l'utilizzo. Il sistema di gestione digitale del territorio sarà integrato con il sistema centrale regionale e con il Fascicolo sanitario elettronico. Regione Lombardia inserirà l'iniziativa tra quelle per le quali verrà chiesto il riconoscimento di una parte dei costi sostenuti nell'ambito del Pnrr.