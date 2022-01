Olimpiadi: sci, Goggia, Brignone e Bassino guidano la valanga rosa a Pechino

24 gennaio 2022 a

Roma, 24 gen. - (Adnkronos) - La campionessa olimpica di discesa libera Sofia Goggia è la punta di diamante tra le azzurre convocate per i Giochi invernali di Pechino. La 29enne bergamasca reduce dall'infortunio nel superG di Cortina dove ha subito la lesione parziale del legamento crociato, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea, in caso di recupero, difenderà la sua medaglia d'oro il 15 febbraio. Insieme a Goggia le altre stelle della spedizione azzurra sono Federica Brignone e Marta Bassino. Partiranno per la Cina anche Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Lara Dalla Mea, Anita Gulli, Nadia e Nicol Delago.