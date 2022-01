Motomondiale: Yamaha WithU presenta la moto 2022 di Dovizioso e Binder

24 gennaio 2022 a

Verona, 24 gen. - (Adnkronos) - Il nuovo team WithU Yamaha RNF ha presentato al Teatro Filarmonico di Verona la livrea delle YZR-M1 affidate ad Andrea Dovizioso e Darryn Binder per il Mondiale MotoGP 2022. Spiccano i colori nero e blu, con qualche venatura arancione che conferisce alla moto un aspetto molto racing. Sotto il title sponsor è presente una striscia con il tricolore, a testimonianza dell'anima italiana della squadra. Vedremo per la prima volta la moto in pista nei test di Sepang.