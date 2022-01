Eni: azionisti annunciano quotazione Var Energi a Oslo

24 gennaio 2022 a

Milano 24 gen. (Adnkronos) - Eni e Point Resources Holding, società di HitecVision, proprietarie rispettivamente del 69,85% e del 30,15% di Vår Energi AS, annunciano oggi l'intenzione di lanciare un'offerta pubblica iniziale di Vår Energi e di richiedere per la società una quotazione alla Oslo Børs. “L'Ipo – spiega una nota - consentirà l'accesso al mercato dei capitali norvegese e internazionale, permetterà alla società di diversificare la propria struttura proprietaria e di creare una solida base di azionisti di lungo periodo”.

L'operazione rientra nella strategia di Eni di valorizzazione dei propri asset al fine di liberare nuove risorse da allocare per l'accelerazione della strategia di transizione energetica. Eni continuerà a detenere una quota di maggioranza nella società, mantenendo il consolidamento a patrimonio netto. "Eni e HitecVision - prosegue la nota - si impegnano a rafforzare la posizione di Vår Energi come attore leader nella piattaforma continentale norvegese".

L'Ipo consiste in un'offerta pubblica in Norvegia, Svezia, Finlandia e Danimarca e in un collocamento privato per determinati investitori istituzionali a livello internazionale. Vår Energi è una società integrata di esplorazione e produzione, costituita nel 2018 dalla fusione di Eni Norge e Point Resources, e oggi è il più grande operatore indipendente piattaforma continentale norvegese, con una produzione netta media per i tre mesi terminati il 30 settembre 2021 di 247,000 boepd e una base di riserve nette 2P di 1.144 milioni di boe al 30 settembre 2021.