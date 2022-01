Edilizia: in Lombardia volume affari +4% e prezzi +5,7%

24 gennaio 2022 a

Milano 24 gen. (Adnkronos) - Nel terzo trimestre 2021 la crescita del volume d'affari per le imprese lombarde di edilizia e costruzioni è prossima al 4% trimestrale, con una variazione su base annua a due cifre (+16,9%). Questa elevata velocità di marcia si mantiene vicina ai due scorsi trimestri (che avevano sfiorato il +5%) e - si sottolinea in una nota di Unioncamere Lombardia e Ance Lombardia - "ha pochi precedenti nella serie storica".

Con questo ulteriore aumento l'indice del volume d'affari di Unioncamere Lombardia supera quindi quota 105, un livello che non si vedeva da 12 anni a questa parte. Il trend crescente del volume d'affari è spinto anche dall'accelerazione dei prezzi, che mettono a segno un incremento congiunturale del +5,7%.

Segnali incoraggianti giungono anche dal fronte occupazionale, dove si registra il terzo incremento congiunturale consecutivo del numero di addetti (+0,6%).

Le aspettative degli imprenditori per il prossimo trimestre rimangono orientate in senso ampiamente positivo: per volume d'affari e occupazione i saldi tra previsioni di crescita e diminuzione si confermano su valori storicamente molto elevati, anche se in fase di stabilizzazione dopo la forte crescita dei trimestri passati.