Disponibile da oggi Appian Process Mining

Grazie ad una piattaforma unificata, Appian conduce per mano i clienti nel percorso dalla comprensione dei processi al disegno dei flussi di lavoro e all'automazione

MILANO, Italia, 24 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) ha annunciato oggi la disponibilità di Appian Process Mining, la modalità più semplice per identificare e risolvere i colli di bottiglia dei flussi di lavoro. Da oggi le aziende potranno scoprire le inefficienze dei processi, progettare e automatizzare quei flussi di lavoro in una piattaforma unificata. Con l'aggiunta del process mining nativo, Appian offre oggi la piattaforma low-code più completa al mondo.

La Piattaforma Low-Code Appian riunisce process mining, workflow e automazione in modo tale da permettere alle aziende di identificare, disegnare e automatizzare i processi da una singola piattaforma unificata. Il Process Mining rappresenta una componente critica della trasformazione del business poiché le imprese hanno spesso una conoscenza limitata rispetto all'effettivo svolgimento del lavoro all'interno dell'impresa stessa. Questo fenomeno rende difficile identificare la causa principale delle inefficienze dei processi, costringendo le aziende a tentare di risolverne la complessità basandosi su ipotesi e intuizioni invece che sui dati.

Appian rimuove l'ostacolo principale nel process mining, consentendo ai clienti di dedicare più tempo a migliorare e automatizzare i flussi di lavoro. Appian Process Mining é caratterizzato da un modulo no-code che semplifica la preparazione e la trasformazione dei dati aziendali. Pacchetti di processo pre-costruiti includono anche mappatura e dashboard per accelerare il time-to-value del processo di mining.

Il Process Mining di Appian aiuta le aziende a:

Identificare i colli di bottiglia.

Migliorare prestazioni e risultati.

Ottenere ottimizzazione continua.

Focalizzarsi sulla nuova conoscenza e sulla riduzione al minimo della preparazione dei dati.

Il CEO di Appian, Matt Calkins, ha commentato: "Process mining e workflow sono strettamente interrelati. Da oggi i clienti Appian potranno utilizzare il process mining per identificare nuovi processi e il workflow per disegnarli".

Clicca qui per approfondimenti su Appian Process Mining. Gli attuali clienti Appian possono iscriversi ad Appian Process Mining Kick-Start, un programma progettato per far emergere rapidamente le inefficienze e ottimizzare i processi per ottenere migliori risultati di business. Iscriviti ora per saperne di più.

Informazioni su Appian

Appian è la piattaforma unificata per il cambiamento. Acceleriamo il business dei clienti aiutandoli a identificare, disegnare e automatizzare i loro processi più importanti. La Piattaforma Appian Low-Code combina le funzionalità chiave necessarie per velocizzare l'esecuzione del lavoro, Process Mining + Workflow + Automation, in una piattaforma low-code unificata. Appian è aperta, di livello enterprise, e gode della fiducia dei leader di settore. Per maggiori informazioni, visita appian.it.

