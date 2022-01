Como: sequestrate 126mila forbici ‘Made in Italy', ma prodotte in Cina

24 gennaio 2022 a

Milano 24 gen. (Adnkronos) - Migliaia di confezioni di forbici “Made in Italy”, ma in realtà prodotte in Cina, sono state sequestrate dai militari della Guardia di Finanza di Como e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Montano Lucino (Como).

Sui prodotti era apposto un marchio aziendale italiano, senza alcun riferimento all'origine e alla provenienza estera delle merci, né attestazioni del titolare o del licenziatario del marchio. Per questo militari e funzionari dogali hanno proceduto a sequestrare amministrativamente, 126.000 forbici professionali potenzialmente pericolose e altri utensili da taglio, confezionati in 1.138 scatole, importate dal Paese asiatico e pronte per la vendita al dettaglio.

Il titolare della società di capitali, di nazionalità italiana, è stato inoltre segnalato alla Camera di Commercio di Como-Lecco per violazione della normativa sul “Made in Italy”, per fallace indicazione di origine, e del Codice del Consumo, per la mancata indicazione di informazioni precise su nome, sede e indirizzo del soggetto importatore. Le sanzioni amministrative previste oscillano, rispettivamente, da 10.000 euro a 250.000 euro e da 516 euro a 25.823 euro.