Calcio: Capello, 'Balotelli in Nazionale? Mancini lo conosce bene, a me piace Joao Pedro'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Balotelli in Nazionale? Mancini se lo era portato al City, lo conosce bene, è una decisione che prende lui e in Mancini ho estrema fiducia per quello che ha fatto con la nazionale e la mentalità che ha dato. Ora c'è bisogno di giocatori che diano il 110%. Balotelli ha qualità, può farlo e dipende da come si presenta e dove vuole arrivare. Ora è maturo. Se io lo convocherei? Io non lo conosco bene". Lo ha detto l'ex tecnico di Milan, Juve e Roma e della Nazionale inglese, Fabio Capello a Radio Anch'Io Sport, sulla possibile convocazione in azzurro di Mario Balotelli. "Per quanto mi riguarda a me piace Immobile, è importante per la squadra, per i movimenti generosità per il campionato, anche se in nazionale ha dei problemi. Altro giocatore che mi piace molto è Joao Pedro del Cagliari che ha capacità e senso del gol", ha aggiunto Capello.