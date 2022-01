Quirinale: Letta media, con Salvini dialogo aperto, sul tavolo Colle e nodo governo**

24 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - I due dati della giornata sono il movimentismo di Matteo Salvini e quello, non confermato però da fonti ufficiali, del premier Mario Draghi. "Finalmente a palazzo Chigi hanno capito che bisogna sporcarsi le mani", sussurra in Transatlantico un big pentastellato della corrente pro-Draghi. In tutto questo si inserisce una nuova giornata di movimentismo anche per Enrico Letta che continua, instancabile, a lavorare alla mediazione per l'elezione del capo dello Stato.

Il segretario del Pd stamattina ha prima visto i leader del fronte progressista, Roberto Speranza e Giuseppe Conte, per confermare la scheda bianca alla prima chiama. Un contatto anche con il premier Conte che però non viene confermato ufficialmente. Poi, nel pomeriggio, il faccia a faccia con Matteo Salvini. "E' stato un incontro positivo", ha spiegato lo stesso Letta poco prima di entrare in aula per votare. Un giudizio che Pd e Lega avevano già messo nero su bianco con un comunicato identico che annunciava: "Si è aperto un dialogo". E infatti "i due leader stanno lavorando su delle ipotesi". Poi lo stesso Letta conferma: "Ci vediamo domani".

Insomma, almeno si è passati dallo stallo delle 24 precedenti all'avvio della partita vera e proprio sul Colle. "C'è ancora da lavorare, ci sono nodi da sciogliere ma quello che conta è che la trattativa è partita", si sintetizza in ambienti parlamentari dem. Un confronto che coinvolge Colle e governo. "Sul metodo ci siamo", ammette Francesco Boccia, dopo aver visto il segretario Pd. Ma per il resto, poco più. Almeno secondo quanto trapela. Insomma, non si sarebbe scesi nei dettagli, non si sarebbero fatti nomi. Se non l'esplicitazione della volontà di trovare una soluzione. Che è il punto di partenza.