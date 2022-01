Quirinale: al via seduta comune parlamento per elezione Presidente Repubblica**

24 gennaio 2022 a

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Al via la seduta comune del Parlamento per l'elezione del Presidente della Repubblica. Il presidente della Camera, Roberto Fico ha espresso il cordoglio per la morte del deputato di Forza Italia, Enzo Fasano. Quindi ha comunicato che, dopo aver consultato i componenti degli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento, ha riconosciuto valide tutte le elezioni dei delegati effettuate dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 83 della Costituzione.