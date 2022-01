Quirinale: Letta apre assemblea Pd ricordando stagista morto Lorenzo Parrelli

23 gennaio 2022 a

Roma, 23 gen (Adnkronos) - "Inizio ricordando quanto successo a Udine a Lorenzo Parrelli, quanto successo da il senso di un fallimento che non possiamo più accettare. La sicurezza sul lavoro, su cui Orlando sta lavorando, non è solo una questione di regole ma di cultura e comportamenti. Tutto quello che facciamo in politica lo facciamo anche per ragazzi come Lorenzo". Lo ha detto Enrico Letta aprendo l'assemblea dei grandi elettori del Partito democratico.