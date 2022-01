23 gennaio 2022 a

Roma, 23 gen. - (Adnkronos) - "Sono arrivato in Parlamento. Lavoriamo ad una soluzione che unisca il Paese, festeggiata da tutti, non da pochi. Per l'Italia, non per gli interessi di parte". Così su Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.