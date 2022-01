Quirinale: Conte, 'situazione emergenza per Paese, serve responsabilità'

23 gennaio 2022 a

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Ho lanciato con Pd e Leu un invito per intensificare e promuovere contatti con i gruppi parlamentare per un nome condiviso. Abbiamo una grande responsabilità, un compito non facile" tanto più in un "passaggio complicato in una situazione di emergenza del Paese. Dobbiamo essere compatti e uniti per poter incidere". Così, a quanto apprende l'Adnkronos, Giuseppe Conte nell'intervento in assemblea M5S con i grandi elettori.