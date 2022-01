Quirinale: Letta, 'un appello a tutti, evitiamo di bruciare candidati come i 10 piccoli indiani'**

23 gennaio 2022 a

Roma, 23 gen (Adnkronos) - "Nessuno dopo deve festeggiare da solo perché ha vinto. Nessuno deve vincere affinché tutti vincano. Se ci si infila in piccoli interessi di parte viene giù tutto. Non è mettendo il cappello su qualcuno che si vince, anzi i candidati si bruciano tipo 10 piccoli indiani. Facciamo un appello a tutti: il rispetto per gli altri è rispetto per se stessi. Bisogna agire con questo spirito". Lo ha detto Enrico Letta ai grandi elettori Pd.