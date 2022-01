23 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Perdere Mario Draghi sia al Colle che a Chigi? "Assolutamente no. Per questo il mio impegno, il nostro come Pd ma vale anche per i nostri alleati, è non soltanto a proteggere la risorsa Mario Draghi e a trovare la migliore soluzione". Così Enrico Letta a Che tempo che Fa.