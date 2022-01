Quirinale: dall'elezione all'insediamento, le tappe per arrivare al Colle** (4)

23 gennaio 2022 a

(Adnkronos) - VERSO IL QUIRINALE - Dopo aver ricevuto il saluto del sindaco di Roma, il Presidente della Repubblica sale a bordo della Lancia Flaminia 335 decapottabile, che proprio lo scorso anno ha festeggiato il 60/mo anniversario, utilizzata per la prima volta da Giovanni Gronchi in occasione della visita in Italia della Regina Elisabetta seconda d'Inghilterra. Scortato dai Corazzieri a Cavallo raggiunge il palazzo del Quirinale.

INSEDIAMENTO - Il Capo dello Stato riceve gli onori militari nel cortile d'onore del Quirinale, quindi fa ingresso nel palazzo. Il predecessore gli consegna la massima onorificenza della Repubblica, il collare di Gran Croce decorato di gran Cordone. Quindi avviene uno scambio di saluti tra il Presidente della Repubblica uscente e quello subentrante.