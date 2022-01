Scuola: Affinita (Moige), 'al secondo contagio figli a casa anche se vaccinati, c'è paura'

22 gennaio 2022 a

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Al secondo contagio in classe, molti genitori preferiscono tenere i figli anche se vaccinati in dad, scavalcando a norma che non lo prevede. C'è troppo disorientamento e paura. I messaggi sono tutto e il contrario di tutto; un crogiuolo di norme e disposizioni poco chiare che creano disagio". Così all'Adnkronos Antonio Affinita, direttore generale del Movimento italiano genitori, Moige, che denuncia: "Finestre spalancate a gennaio; bambini che hanno paura di tossire perché rischiano di andare nella stanza covid... Si salvi chi può. Mai si era vista nella scuola italiana una situazione simile. Abbiamo chiesto con urgenza un incontro con il Ministro".