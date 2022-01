Sci: Cdm, Ryding vince slalom Kitzbuehel e Sala sesto

22 gennaio 2022 a

Kitzbuehel, 22 gen. -(Adnkronos) - Dave Ryding vince a sorpresa lo slalom di Kitzbuehel, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il britannico completa le due manche con il tempo di 1'41"26 precedendo i norvegesi Lucas Braathen (1'41"64) e Henrik Kristoffersen (1'41"91). Grande occasione sprecata per l'azzurro Alex Vinatzer al comando dopo la prima manche che commette un grave errore nella seconda prova chiudendo 18° in 1'43"60. Per l'Italia ottimi Tommaso Sala (1'42"12) sesto e Simon Maurberger (1'42"27) nono.