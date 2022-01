22 gennaio 2022 a

a

a

Roma, 22 gen (Adnkronos) - "Ritiro #Berlusconi inevitabile. Era una provocazione politica verso l'Italia. Detto questo, il centrodestra non ha alcun diritto di prelazione sul Quirinale. Questa partita non la vince chi evoca numeri che non ha. Serve un Presidente condiviso dalla parte della Costituzione". Lo scrive su Twitter Arturo Scotto, coordinatore di Articolo 1.